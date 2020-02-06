الاقتصاد: قرار منع ادخال المنتجات الإسرائيلية المحظورة يدخل حيز التنفيذ اليوم





وبينت الوزارة ان غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الامنية (الاقتصاد الوطني، الزراعة، الضابطة الجمركية، المخابرات العامة، الامن الوقائي) ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار الحكومي وفق الاجراءات الفنية والقانونية المتبعة.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، عن سريان قرار الحكومة الفلسطينية بمنع إدخال الخضار والفواكهه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية الى الأسواق الفلسطينية والذي جاء ردا على قرار وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينت بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.