صورة: شرطة الاحتلال تواصل مطاردة منفذ عملية الدهس في القدس



وتبين من التحقيقات الأولية أن المركبة صدمت بداية أحدهم ثم سارعت فاصطدمت بالآخرين قبل أن يلوذ سائقها بالفرار باتجاه الجنوب.





هذا وستعزز الشرطة تواجدها في على الرغم من انه ليست لديها إنذارات بوقوع عمليات أخرى.









رام الله - دنيا الوطنقال موقع (كان حدشوت): إن الجيش الإسرائيلي عثر على مركبة في بيت جالا بالقرب من بيت لحم "يشتبه" أنها لمنفذ عملية الدهس في القدس.وأضاف الموقع: أن الجيش يراجع كاميرات المراقبة في المنطقة لاحتمال استكمال المنفذ "انسحابه" مشياً على الأقدام.وكان 14 جندياً من لواء "غولاني" أصيبوا بجروح نتيجة عملية دهس مرجحة قرب مجمع المحطة في القدس الليلة الماضية، ووصفت حالة أظحدهم بخطيرة، وآخر بمتوسطة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).