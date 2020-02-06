هزة أرضية خفيفة تضرب حيفا وشمال إسرائيل





لكن مراكز علمية أخرى في الولايات المتحدة وأوروبا ذكرت أن قوة الهزة وصلت إلى أربع درجات.



وبحسب المعهد الجيوفيزيائي فإن مركز الهزة كان في عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 25 كيلومترا غربي بلدة عتليت قرب حيفا.



وذكر سكان في منطقة حيفا وعكا والقدس ووسط إسرائيل، بأنه شعروا بحدوث الهزة صباح اليوم لثوان قليلة، فيما قال سكان في عكا إنهم استفاقوا على هزة قوية لفترة تتراوح ما بين أربع إلى خمس ثوان.



رام الله - دنيا الوطنأكد المعهد الجيوفيزيائي في إسرائيل، حدوث هزة أرضية خفيفة، صباح اليوم الخميس، في منطقة حيفا.وذكر المعهد في بيان: إن قوة الهزة وصلت إلى 3.8 درجات، وأن مركزها كان في عرض البحر قبالة سواحل منطقة حيفا، وفق ما نقل موقع (عرب 48).