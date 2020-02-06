هزة أرضية خفيفة تضرب حيفا وشمال إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكد المعهد الجيوفيزيائي في إسرائيل، حدوث هزة أرضية خفيفة، صباح اليوم الخميس، في منطقة حيفا.
وذكر المعهد في بيان: إن قوة الهزة وصلت إلى 3.8 درجات، وأن مركزها كان في عرض البحر قبالة سواحل منطقة حيفا، وفق ما نقل موقع (عرب 48).
أكد المعهد الجيوفيزيائي في إسرائيل، حدوث هزة أرضية خفيفة، صباح اليوم الخميس، في منطقة حيفا.
وذكر المعهد في بيان: إن قوة الهزة وصلت إلى 3.8 درجات، وأن مركزها كان في عرض البحر قبالة سواحل منطقة حيفا، وفق ما نقل موقع (عرب 48).
لكن مراكز علمية أخرى في الولايات المتحدة وأوروبا ذكرت أن قوة الهزة وصلت إلى أربع درجات.
وبحسب المعهد الجيوفيزيائي فإن مركز الهزة كان في عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 25 كيلومترا غربي بلدة عتليت قرب حيفا.
وذكر سكان في منطقة حيفا وعكا والقدس ووسط إسرائيل، بأنه شعروا بحدوث الهزة صباح اليوم لثوان قليلة، فيما قال سكان في عكا إنهم استفاقوا على هزة قوية لفترة تتراوح ما بين أربع إلى خمس ثوان.
وبحسب المعهد الجيوفيزيائي فإن مركز الهزة كان في عمق عشرة كيلومترات، وعلى بعد 25 كيلومترا غربي بلدة عتليت قرب حيفا.
وذكر سكان في منطقة حيفا وعكا والقدس ووسط إسرائيل، بأنه شعروا بحدوث الهزة صباح اليوم لثوان قليلة، فيما قال سكان في عكا إنهم استفاقوا على هزة قوية لفترة تتراوح ما بين أربع إلى خمس ثوان.
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