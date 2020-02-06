شاهد: شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة جنين
رام الله - دنيا الوطن
استشهد، صباح اليوم الخميس، الشاب يزن منذر ابو طبيخ (19 عاماً) جراء إصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي شهدتها مدينة جنين مع قوات الاحتلال.
استشهد، صباح اليوم الخميس، الشاب يزن منذر ابو طبيخ (19 عاماً) جراء إصابته برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي شهدتها مدينة جنين مع قوات الاحتلال.
كما أصيب سبعة آخرون نقلوا إلى المشافي للعلاج وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
يأتي ذلك بعدما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير الفلسطيني، أحمد القنبع، في مدينة جنين، وسط اشتباكات مسلحة بين جنود الاحتلال ومُسلحين.
وأصيب 6 مواطنين، بينهم شرطي فلسطيني كان يقف أمام مركز شرطة، إثر اطلاق النار عليهم من قبل جنود الاحتلال، سواءً بالرصاص الحي أو المطاط، في حين فرض الاحتلال على منطقة حي البساتين في جنين، منطقة عسكرية مغلقة.
وكانت وزارة الصحة أعلنت مساء أمس، استشهاد الفتى محمد سلمان طعمة الحداد (17 عاماً)، برصاصة في اخترقت قلبه في مواجهات مع الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل.
يتبع..
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