شاهد: شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في مدينة جنين

كما أصيب سبعة آخرون نقلوا إلى المشافي للعلاج وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

يأتي ذلك بعدما هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير الفلسطيني، أحمد القنبع، في مدينة جنين، وسط اشتباكات مسلحة بين جنود الاحتلال ومُسلحين.



