غداً.. منخفض جوي قطبي المنشأ وأجواء شديدة البرودة

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 17-6 10-5 7-2 بيت لحم 17-6 10-5 7-2 رام الله والبيرة 16-5 9-4 6-1 طولكرم 21-11 14-8 12-5 نابلس 18-7 12-6 8-3 قلقيلية 21-11 14-8 12-5 جنين 21-8 14-7 10-4 سلفيت 17-6 10-5 7-2 طوباس 21-8 14-7 10-4 روابي 18-7 12-6 8-3 الخليل 16-5 8-4 5-1 غزه 22-12 16-10 14-8 أريحا 24-11 19-10 14-8 خانيونس 22-12 16-10 14-8 الأغوار الشمالية 22-9 17-8 13-6 رفح 23-11 17-9 15-7

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهارا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على فترات خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر عالي ارتفاع الموج.يوم الجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لذا يصبح الجو شديد البرودة وماطراً وعاصفاً، وتسقط أمطار متفرقة بمشيئة الله على فترات على معظم المناطق تشتد خلال ساعات المساء والليل وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.يوم السبت، يتعمق تأثير المنخفض الجوي على البلاد ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطراً وعاصفا، وتسقط الأمطار بمشيئة الله على كافة المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرَد أحياناً، والرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 90 كم/ساعة والبحر عالي ارتفاع الموج.يوم الأحد، تتأثر البلاد بكتلة هوائية أكثر برودة ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود تسع درجات مئوية لذا يستمر الجو شديد البرودة وماطراً على فترات خلال ساعات الصباح وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات ثلجية خفيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء، وفي خلال ساعات الليل يتشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:1- تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.2 شدة سرعة الرياح.3- خطر التزحلق على الطرقات. 4- تدني مدى الرؤيا الافقية.5 - تشكل الانجماد والصقيع في معظم المناطق اعتبارا من مساء الاحد وخلال ايام الاثنين والثلاثاء.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي