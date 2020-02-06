وسط اشتباكات مسلحة.. الاحتلال يهدم منزل عائلة الأسير "أحمد القنبع" في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة الأسير الفلسطيني، أحمد القنبع، في مدينة جنين، وسط اشتباكات مسلحة بين جنود الاحتلال ومُسلحين.



وأصيب 6 مواطنين، بينهم شرطي فلسطيني كان يقف أمام مركز شرطة، إثر اطلاق النار عليهم من قبل جنود الاحتلال، سواءً بالرصاص الحي أو المطاط، في حين فرض الاحتلال على منطقة حي البساتين في جنين، منطقة عسكرية مغلقة.



واقتحمت قوات الاحتلال بحوالي 40 آلية عسكرية، مدينة جنين، بهدف اقتحامها، وكذلك هدم منزل الأسير القنبع للمرة الثانية، بعد أن كانت هدمته أولًا في العام 2018.



وأكدت موقع (0404) الإسرائيلي، أن اشتباكًا مسلحًا وقع ما بين مقاومين وقوات الجيش في جنين، عند دخول جرافات الاحتلال لهدم منزل عائلة الأسير أحمد القنبع.