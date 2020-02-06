شؤون فلسطينية

إصابة 14 جنديًا إسرائيليًا في عملية دهس بالقدس

إصابة 14 جنديًا إسرائيليًا في عملية دهس بالقدس
من موقع الحدث
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 12 جنديًا إسرائيليًا، فجر الخميس، في عملية دهس وقعت بمدينة القدس المحتلة.

وقالت نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية: إن إجمالي عدد المصابين في عملية الدهس 12 مصابًا، أحدهم حالته خطيرة وآخر متوسطة والباقي طفيفة، مبينة أنه تم تحويل مصابين اثنين حالة أحدهم خطيرة جدًا إلى مستشفى هداسا عين كارم.

وأوضح موقع (كان حدشوت) أن المنفذ انسحب من المكان، كما أن ظروف الحادث غير واضحة والشرطة تحقق في التفاصيل.

وأكدت قناة (كان) أنه بعد دهس سائق مركبة، لأحد الجنود في العملية، توجه لجنود آخرين، ومن ثم انسحب من الكان وحاليًا قوات الجيش والشرطة يبحثان عنه.

 

 

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