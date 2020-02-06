إصابة 14 جنديًا إسرائيليًا في عملية دهس بالقدس



وأكدت قناة (كان) أنه بعد دهس سائق مركبة، لأحد الجنود في العملية، توجه لجنود آخرين، ومن ثم انسحب من الكان وحاليًا قوات الجيش والشرطة يبحثان عنه.

رام الله - دنيا الوطنأصيب 12 جنديًا إسرائيليًا، فجر الخميس، في عملية دهس وقعت بمدينة القدس المحتلة.وقالت نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية: إن إجمالي عدد المصابين في عملية الدهس 12 مصابًا، أحدهم حالته خطيرة وآخر متوسطة والباقي طفيفة، مبينة أنه تم تحويل مصابين اثنين حالة أحدهم خطيرة جدًا إلى مستشفى هداسا عين كارم.وأوضح موقع (كان حدشوت) أن المنفذ انسحب من المكان، كما أن ظروف الحادث غير واضحة والشرطة تحقق في التفاصيل.