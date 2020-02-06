جيش الاحتلال يقتحم جنين بـ 40 آلية عسكرية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، بنحو 40 آلية عسكرية، مدينة جنين بالضفة الغربية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، منطقة (بطن الهوى) بمدينة رام الله بنحو 10 آليات عسكرية، وداهمت منزل في عمارة الزهراء بجوار منزل الاسير سامر العربيد.
واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأطلق خلالها الجنود القنابل الغازية المسيلة للدموع فيما رشق الشبان الجنود بالحجارة.
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، بنحو 40 آلية عسكرية، مدينة جنين بالضفة الغربية.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، منطقة (بطن الهوى) بمدينة رام الله بنحو 10 آليات عسكرية، وداهمت منزل في عمارة الزهراء بجوار منزل الاسير سامر العربيد.
واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأطلق خلالها الجنود القنابل الغازية المسيلة للدموع فيما رشق الشبان الجنود بالحجارة.
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