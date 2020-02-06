الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق دمشق
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق الغربية.
وقالت الوكالة، في أخبار عاجلة: "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق" مضيفة: "أنباء عن إسقاط دفاعاتنا الجوية لعدد من الأهداف المعادية".
وأوضحت الوكالة أن العدوان الإسرائيلي تم من فوق الجولان السوري المحتل.
وقال الصحفي الإسرائيلي أور هيلر: ليلة مزدحمة بالأحداث، الطائرات الحربية تقصف الأن أهدافًا للمقاومة في غزة، وتقصف أهدافا لإيران في سوريا.
أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق الغربية.
وقالت الوكالة، في أخبار عاجلة: "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق" مضيفة: "أنباء عن إسقاط دفاعاتنا الجوية لعدد من الأهداف المعادية".
وأوضحت الوكالة أن العدوان الإسرائيلي تم من فوق الجولان السوري المحتل.
وقال الصحفي الإسرائيلي أور هيلر: ليلة مزدحمة بالأحداث، الطائرات الحربية تقصف الأن أهدافًا للمقاومة في غزة، وتقصف أهدافا لإيران في سوريا.
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