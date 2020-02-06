الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق دمشق

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق الغربية.



وقالت الوكالة، في أخبار عاجلة: "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق" مضيفة: "أنباء عن إسقاط دفاعاتنا الجوية لعدد من الأهداف المعادية".



وأوضحت الوكالة أن العدوان الإسرائيلي تم من فوق الجولان السوري المحتل.



وقال الصحفي الإسرائيلي أور هيلر: ليلة مزدحمة بالأحداث، الطائرات الحربية تقصف الأن أهدافًا للمقاومة في غزة، وتقصف أهدافا لإيران في سوريا.