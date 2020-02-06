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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق دمشق

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي فوق دمشق
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الدفاعات الجوية السورية، تصدت لأهداف معادية في سماء دمشق الغربية.

وقالت الوكالة، في أخبار عاجلة: "دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء المنطقة الغربية لريف دمشق" مضيفة: "أنباء عن إسقاط دفاعاتنا الجوية لعدد من الأهداف المعادية".

وأوضحت الوكالة أن العدوان الإسرائيلي تم من فوق الجولان السوري المحتل.

وقال الصحفي الإسرائيلي أور هيلر: ليلة مزدحمة بالأحداث، الطائرات الحربية تقصف الأن أهدافًا للمقاومة في غزة، وتقصف أهدافا لإيران في سوريا.

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