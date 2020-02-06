طائرات الاحتلال تقصف عدة أهداف في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أغارت طائرات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، على عدة أهداف في قطاع غزة.



وقصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية شرق رفح جنوب قطاع غزة لمرتين متتاليتين، كما سُمع دوي انفجار في المناطق الغربية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع دخول طيران حربي.



وقال موقع (حدشوت) الإسرائيلي: إن سلاح الجو التابع للجيش قصف أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق قذائف الهاون من القطاع.



يتبع..