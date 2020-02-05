وزيرة الصحة: أصبحنا قادرين على إجراء الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد



وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن"، أنه تم الانتهاء من كافة الأمور اللوجستية الخاصة بإجراء الفحص.



وتابعت أن فلسطين هي من أوائل الدول على مستوى إقليم شرق المتوسط التي أصبحت قادرة على إجراء الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد.



وأكدت وزيرة الصحة أن إجراء هذا الفحص هو ثمرة جهد وتعاون بين الوزارة ومنظمة الصحة العالمية، حيث قامت الأخيرة بتوفير المواد اللازمة لإجراء هذ الفحص في مختبر الصحة المركزي بمدينة رام الله.



وأوضحت أن الكوادر العاملة في المختبر المركزي مؤهلة على مستوى عالٍ لإجراء هذا الفحص إضافة إلى فحوصات متخصصة ودقيقة أخرى.



وأشارت إلى أن وزارة الصحة كانت خلال الأيام الماضية تسلم العينات الخاصة بفيروس كورونا المستجد لمنظمة الصحة العالمية- مكتب القدس، لفحصها في المختبرات المعتمدة لديها، ومن ثم تزويدنا بالنتائج خلال 24 ساعة، أما الآن فإن الوزارة باستطاعتها إجراء الفحص ذاتياً.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، مساء اليوم الأربعاء، أن مختبر الصحة المركزي بات باستطاعته إجراء الفحوصات المخبرية الدقيقة لفيروس كورونا المستجد nCoV2019.