دولي

ترامب ينجو من العزل بعد إسقاط الكونجرس للتهم الموجهة إليه

ترامب ينجو من العزل بعد إسقاط الكونجرس للتهم الموجهة إليه
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
برّأ الكونغرس الأميركي مساء الأربعاء الرئيس دونالد ترامب من الاتهامات الموجهة له وأسقط قضية العزل بحقه.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ أولاً على تبرئة ترمب من تهمة إساءة استخدام السلطة، بـ52 صوتاً مقابل 48، ثم صوت المجلس على تبرئة ترمب من تهمة عرقلة عمل الكونغرس بأغلبية 53 صوتًا مقابل 47.

ويتطلب الأمر موافقة 67 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ الـ100 لعزل الرئيس من منصبه وهو أمر غير مسبوق في المجلس.

ويتجه مجلس الشيوخ صوب تبرئة ترامب من اتهامات بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس بعد أربعة أشهر من بدء الديمقراطيين في مجلس النواب تحقيق مساءلة رسمي يتعلق بتعاملات الرئيس مع أوكرانيا.

ويواجه ترمب، وهو جمهوري وثالث رئيس أميركي يخضع لمساءلة في مجلس النواب ومحاكمة في مجلس الشيوخ، تصويتاً يحدد إن كان يستطيع استكمال فترته الرئاسية أم يتعين عليه تسليم السلطة على الفور لنائبه مايك بنس.

 


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