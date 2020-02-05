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شؤون فلسطينية

أسرة الرئيس عرفات: لا نمتلك أية ممتلكات خارج فلسطين..وسنقاضي "سعودي" أساء إلينا

أسرة الرئيس عرفات: لا نمتلك أية ممتلكات خارج فلسطين..وسنقاضي "سعودي" أساء إلينا
سهى وزهوه ياسر عرفات
رام الله - دنيا الوطن
دانت أسرة الشهيد الرئيس ياسر عرفات بأشد العبارات إساءة أحد المغردين السعوديين لها عبر إطلاقة لإشاعات وهمية كاذبة حولها عبر منصة سناب شات. 

وأكدت أسرة الشهيد في بيان وصل "دنيا الوطن" أنها لا تمتلك خارج فلسطين أية بيوت، وليس لديها أية ممتلكات ولا تدير اية أعمال، والبيت الوحيد الذي تمتلكه يقع في مدينة غزة وتم تحويله لمتحف ومزار للشعب الفلسطيني وفاء لإرث وتاريخ ياسر عرفات.

وكشفت عائلة الشهيد أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد المغرد المذكور في المحكمة الأوروبية لما أقدم عليه من انتهاك وكذب بواح وإساءات ضد عائلة رمز من رموز الشعب الفلسطيني.

وأضافت "هذا الهجوم الذي يسيء إلينا هو بالأساس إساءة لتاريخ شهيدنا ياسر عرفات ويأتي ضمن موجة الإساءات التي تطال القيادة الفلسطينية لتمترسها رفضا لصفقة العار الامريكية الاسرائيلية، التي تمثّل رأس الحربة في الدفاع عن قضيتنا، وهو لا يخدم إلا أعداء فلسطين، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية". 

وعبرت أن هذه الاساءات لعائلة الشهيد أبو عمار، لا تمثل اخوتنا في الشعب السعودي وقيادته ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان . 

وأكملت الأسرة " الشهيد الرئيس ياسر عرفات كان لديه علاقة أخوية مميزة مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، لما للمملكة من أدوار كبيرة ومركزية في دعم ثورتنا الفلسطينية وبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، وما زالت وستبقى المملكة العربية السعودية بمثابة الداعم السياسي الأول للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وهو ما تمثل بموقف خادم الحرمين الشريفين والملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إزاء التطورات الأخيرة لما يُعرف بـ(صفقة القرن)".

وختمت العائلة بيانها: إننا في هذا المقام نوجه التحية لرفيق درب الشهيد ياسر عرفات  الرئيس محمود عباس الذي يواجه بدعم أبناء شعبه وأصدقاء فلسطين المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية ويقف بكل بسالة وشجاعة في مواجهة تلك المخططات ونؤكد وقوفنا بجانبه وخلف قيادته الشجاعة.

 


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