أسرة الرئيس عرفات: لا نمتلك أية ممتلكات خارج فلسطين..وسنقاضي "سعودي" أساء إلينا

وكشفت عائلة الشهيد أنها ستتقدم بدعوى قضائية ضد المغرد المذكور في المحكمة الأوروبية لما أقدم عليه من انتهاك وكذب بواح وإساءات ضد عائلة رمز من رموز الشعب الفلسطيني.

هذا الهجوم الذي يسيء إلينا هو بالأساس إساءة لتاريخ شهيدنا ياسر عرفات ويأتي ضمن موجة الإساءات التي تطال القيادة الفلسطينية لتمترسها رفضا لصفقة العار الامريكية الاسرائيلية، التي تمثّل رأس الحربة في الدفاع عن قضيتنا، وهو لا يخدم إلا أعداء فلسطين، باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية".





وعبرت أن هذه الاساءات لعائلة الشهيد أبو عمار، لا تمثل اخوتنا في الشعب السعودي وقيادته ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان .



وأكملت الأسرة " الشهيد الرئيس ياسر عرفات كان لديه علاقة أخوية مميزة مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا، لما للمملكة من أدوار كبيرة ومركزية في دعم ثورتنا الفلسطينية وبناء مؤسسات السلطة الفلسطينية، وما زالت وستبقى المملكة العربية السعودية بمثابة الداعم السياسي الأول للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وهو ما تمثل بموقف خادم الحرمين الشريفين والملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان إزاء التطورات الأخيرة لما يُعرف بـ(صفقة القرن)".





وختمت العائلة بيانها: إننا في هذا المقام نوجه التحية لرفيق درب الشهيد ياسر عرفات الرئيس محمود عباس الذي يواجه بدعم أبناء شعبه وأصدقاء فلسطين المخطط الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية ويقف بكل بسالة وشجاعة في مواجهة تلك المخططات ونؤكد وقوفنا بجانبه وخلف قيادته الشجاعة.



وأضافت "