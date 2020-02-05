الرئيس يُهاتف عائلة الشهيد الفتى محمد الحداد معزياً







واستشهد الفتى الحداد، في وقت سابق من مساء اليوم، عقب إصابته برصاصة، اخترقت قلبه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط الخليل.

رام الله - دنيا الوطنهاتف رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، مساء اليوم الأربعاء، عائلة الشهيد الفتى محمد الحداد (17 عاماً) من الخليل، معزياً باستشهاده.وتقدم بتعازيه الحارة ومواساته القلبية لعائلة الشهيد وآل الحداد، مؤكداً أن شعبنا سيبقى متمسكاً بأرضه ومدافعاً عنها، سائلاً العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعله في مقعد صدق عنده في أعلى عليين، ويلهم عائلته جميل الصبر والسلوان، وذلك وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية).