أبو طه يشيد بموقف السفير السراج الرافض للتطبيع بين السودان وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور أنور أبو طه، بالموقف القومي الحر، للسفير رشاد الطيب السراج، مدير إدارة السياسة الخارجية، بالمجلس السيادي الانتقالي بالسودان الشقيق، الذي اتخذ قراراً بالاستقالة رفضاً للتطبيع مع إسرائيل.
وقال أبو طه في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" اليوم الأربعاء: إننا نوجه التحية للشعب السوداني، الذي عبر عن رفضه لكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني، وأبى أن يتنكر لفلسطين في مرحلة يتمايز فيها أهل الحق في وجه الباطل".
وأضاف: إن "الاستقالة، جاءت لإعلاء صوت الأصالة العربية في وجه التردي السياسي، الذي تنحدر معه المواقف بحثاً عن المصالح الآنية الضيقة".
أشاد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور أنور أبو طه، بالموقف القومي الحر، للسفير رشاد الطيب السراج، مدير إدارة السياسة الخارجية، بالمجلس السيادي الانتقالي بالسودان الشقيق، الذي اتخذ قراراً بالاستقالة رفضاً للتطبيع مع إسرائيل.
وقال أبو طه في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" اليوم الأربعاء: إننا نوجه التحية للشعب السوداني، الذي عبر عن رفضه لكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني، وأبى أن يتنكر لفلسطين في مرحلة يتمايز فيها أهل الحق في وجه الباطل".
وأضاف: إن "الاستقالة، جاءت لإعلاء صوت الأصالة العربية في وجه التردي السياسي، الذي تنحدر معه المواقف بحثاً عن المصالح الآنية الضيقة".
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