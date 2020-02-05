دلال سلامة: التئام البيت الداخلي أولوية في معركة التصدي لصفقة القرن





رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة أن التئام البيت الداخلي الفلسطيني يعد أولوية في معركة شعبنا وقيادته في التصدي لصفقة القرن الظالمة.وشددت سلامة على أن التمترس خلف المصالح الحزبية، وعدم الانخراط في الدفاع عن حقوقنا المشروعة مرفوض ويعتبر تساوقا مع صفقة القرن.وقالت سلامة خلال لقاء نظمته دائرة العلاقات العامة في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية بحضور منتسبات الأجهزة الأمنية الفلسطينية ان الصفقة تتنكر للشرعية الدولية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني المكتسبة، إضافة الى تبنيها الرواية اليهودية تجاه مدينة القدس متجاهلة هويتها العربية والإسلامية والمسيحية.وأضافت: نحن امام إدارة أمريكية لا تريد للحق أن يأخذ مجراه، وتسلب العالم دوره"وحيت سلامة موقف الشعوب العربية والإسلامية وشعوب العالم الحر التي وقفت الى جانب فلسطين وحقوقها امام البلطجة الامريكية والعنجهية الإسرائيلية. مشيدة، بموقف الدول التي تبنت الموقف الفلسطيني الرافض لصفقة القرن والذي عبر عنه الرئيس محمود عباس بكل وضوح وصلابة.