الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة نحو المستوطنات





وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له: إن طائراته الحربية، أغارت الليلة الماضية، على أهداف تتبع لحركة حماس في جنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق الصواريخ والبالونات.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: قبل قليل، تم تحديد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة نحو المستوطنات، نتيجة لعمليات الإطلاق، تم تفعيل إنذار في منطقة مفتوحة فقط.وأعلنت القناة 2 الإسرائيلية، عن انطلاق صفارات الإنذار قبل قليل بغلاف غزة.وكانت ثلاثة صواريخ، أُطلقت أمس من قطاع غزة، باتجاه مستوطنة (نتيفوت) بغلاف غزة، إضافة إلى عدد من البالونات المفخخة، التي سقطت في المستوطنات المحاذية للقطاع، وفق القناة الإسرائيلية.