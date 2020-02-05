الصحة: وصول شحنة أدوية ومهام طبية من مؤسسة "رحمة حول العالم"

رام الله - دنيا الوطن

عبر مدير عام مجمع ناصر الطبي، د. محمد زقوت، عن شكر وتقدير وزارة الصحة لمؤسسة "رحمة حول العالم" على اسهامتهم الطيبة بتقديم الدعم اللازم لمرضى غزة، والذين يتجرعون مرارة الحصار، الممتد على مدار سنوات.





وأضاف زقوت، خلال مؤتمر صحفي، عقد في المجمع لاستقبال شحنة الأدوية، أن المنظومة الصحية في غزة، بحاجة إلى دعم حقيقي، لتمكين المرضى من الحصول على فرصة علاج متكاملة، معبراً عن تقدير الوزارة لكافة الجاليات العربية حول العالم، والتي تتداعى لتلبية نداء غزة، والحرص على تكبد مشقة إيصال هذه الأدوية المهمة للمرضى في القطاع.





بدوره، أوضح زاهر سحلول، رئيس منظمة (ميد جلوبال) أن الجهود، ستتواصل لإيصال المساعدات الطبية إلى غزة، وأن الجاليات العربية والإسلامية، تسعى جاهدة لحشد الدعم الضروري للمرافق الصحية في غزة، مشيداً بحجم الأداء الذي تقدمة الطواقم الطبية في غزة لاستمرار الخدمة، رغم قلة الإمكانيات، وهي مشاهد نعتز بها، ونقلناها إلى العالم.



