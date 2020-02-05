نقابة الأطباء تُجدد دعوتها لمقاطعة الأدوية الإسرائيلية والأمريكية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت نقابة الأطباء، ومن منطلق الالتزام الوطني، كافة الأطباء إلى مقاطعة كافة المنتجات الإسرائيلية والأمريكية، وبالأخص منتجات مصانع، وشركات الأدوية الإسرائيلية والأمريكية، مقاطعة تامة، واستبدالها بالمنتج الوطني، دعماً وإسناداً، وتقنين الأدوية التي لا يتوفر لها بديل قدر المستطاع.



وجاء قرار النقابة في ظل الحرب المفتوحة، التي يشنها الاحتلال، بكافة أدواته العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية، ومحاولات الصهيونية العالمية، طمس قضية فلسطين العادلة، ومحاولات بعض أبناء جلدتنا، الهروب من مسؤولياتهم الوطنية والأخلاقية، وتطبيقاً لقرار نقابة الأطباء، برفض ما يسمى (صفقة القرن) وانخراطها في خندق المقاومة الشعبية؛ للتصدي لهذه المخططات.



وثمنت نقابة الأطباء عالياً، التزام الأطباء الوطني والأخلاقي، تجاه قضيتهم العادلة، وتُجدد دعوتها لكافة الأطباء؛ للانخراط في كافة الفعاليات الشعبية الرافضة للمؤامرات "الصهيوأمريكية" لتصفية قضيتنا العادلة.