بحث التعاون المشترك بين وزارتي القدس والمرأة

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، مع وزيرة المرأة د. آمال حمد، أوجه التعاون المشترك؛ لتعزيز دور المرأة في المستويات كافة، بخاصة في مدينة القدس المحتلة.



فقد استقبل الوزير الهدمي، في مكتبه في بلدة الرام، الوزيرة حمد، بحضور طاقم الوزارتين، حيث تم بحث العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.



ورحب الهدمي بوزيرة المرأة، والوفد المرافق لها، مؤكداً على الدور المحوري، الذي لعبته المرأة الفلسطينية طوال تاريخ شعبنا الفلسطيني، حيث أكّد بأنّ المرأة الفلسطينية، تشكل العمود الفقري لنضالات شعبنا وتضحياته، مشيداً بالدور الحيوي، الذي تقوم به وزارة المرأة، ممثلة بالوزيرة حمد، وطاقم الوزارة.



وتطرق اللقاء للصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية بشكل عام والمقدسية بشكل خاص، والسبل والآليات الواجب اتباعها للعمل على تمكين المرأة المقدسية، وتعزيز صمودها وثباتها فوق أرضها.



واستعرض الوزير الهدمي، عمل الوزارة لخدمة المواطنين المقدسيين؛ لتعزيز صمودهم بتوجيهات، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، د. محمد إشتية.



من ناحيتها، فقد أكّدت حمد على أنّ هذا اللقاء، يأتي في ظل فترة عصيبة، تشهدها مدينتنا المقدسة، تزايدت فيها الهجمة الإسرائيلية المسعورة، التي طالت البشر والحجر.



وشدّدت وزيرة المرأة على ضرورة تكامل الجهود، وتعزيز التنسيق المشترك؛ لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتم الاتفاق على التواصل، لتنفيذ القضايا ذات الاهتمام المشترك.