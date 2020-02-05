نتنياهو: من الممكن القيام بعمل عسكري واسع بغزة حتى قبل انتخابات (كنيست)

لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشن هجوم عسكري على قطاع غزة، قبل انتخابات (كنيست) الإسرائيلي المقرر الشهر المقبل.



وقال نتنياهو، وفق القناة الإسرائيلية الـ 13، إن من الممكن القيام بعمل عسكري واسع في غزة، حتى قبل الانتخابات، وذلك خلال لقائه برؤساء المجالس المحلية.



وفي وقت سابق، قال عضو الكنيست الإسرائيلي، عوديد فورير: إن الحكومة الإسرائيلية، تخلت عن غلاف غزة، مضيفاً: "الدولارات التي تسمح الحكومة بإدخالها لغزة، تكفي لإنتاج وإطلاق صاروخين ثقيلين يوميًا علينا، ونحن نمول السلاح الموجه ضدنا، يجب نزع سلاح حماس".



وفي السياق، قالت القناة الإسرائيلية الـ 12: "قد تتصاعد عمليات إطلاق الصواريخ والبالونات من غزة خلال الأيام المقبلة، يفكر الجيش الإسرائيلي في كيفية الرد، بحيث يحافظ على قوة الردع، شريطة ألا يجر المنطقة إلى حرب شاملة".

رام الله - دنيا الوطن