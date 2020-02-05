حماس تُعقّب على استشهاد الفتى محمد الحداد في الخليل

أصدرت حركة (حماس)، مساء اليوم الأربعاء، بياناً صحفياً، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تعقيباً على استشهاد الفتى الفلسطيني محمد الحداد، برصاص الاحتلال، خلال مواجهات في الخليل، جاء فيه:





تنعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عند الله شهيد فلسطين محمد سلمان الحداد (17 عاماً)، والذي ارتقى برصاص الاحتلال، خلال المواجهات بمنطقة باب الزاوية في الخليل.



ونتقدم بأحر التعازي والمواساة من عائلة الشهيد، سائلين المولى عز وجل، أن يتقبله شهيداً، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.



ونؤكد على أن هذه الجريمة النكراء، تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، باستهداف المدنيين والأطفال العزل من أبناء شعبنا بصورة متعمدة، وتكشف مدى تعطشه للدماء، وسعيه لكسر إرادة شعبنا، الذي يعبر عن رفضه للهجمة العدوانية، التي تستهدف حقوق شعبنا، وتصفية قضيته العادلة.



إن شعبنا الفلسطيني، سيواصل مسيرة المقاومة والمواجهة لهذا الاحتلال الغاشم، وستكون دماء الشهداء الأبطال، لعنة تطارد القتلة الغاصبين، ولن تستطيع الغطرسة الإسرائيلية، إيقاف مسيرة الغضب الشعبي الرافض لـ (صفقة القرن) المزعومة، حتى تحطمها على صخرة صمود وباسلة أبناء شعبنا المرابط.



وندعو لتصعيد المواجهات مع الاحتلال ومستوطنيه، والتصدي لهجماتهم على الأرض والمقدسات، وخاصة المسجد الأقصى المبارك.

رام الله - دنيا الوطن