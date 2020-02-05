روحاني: الولايات المتحدة تُمارس الإرهاب ضد الشعب الإيراني

وأضاف: "هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها قوة عظمى بفرض حظر على شعب بأسره، الحظر الأميركي ضد إيران لا يستهدف شخصاً أو فئة خاصة، بل يستهدف 83 مليون نسمة، وإعلان السلطات الأميركية عن فرض الحظر على شخصية إيرانية أو عدد من الشخصيات بين الفينة والأخرى، هو مجرد مسرحية تعكس خداعهم، لكنهم في الحقيقة، قد استهدفوا 83 مليون شخص".



وتطرق روحاني إلى ما يسمى بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، قائلاً: إن "صفقة القرن الأمريكية، تعتبر جريمة القرن"، مؤكداً أن "الولايات المتحدة لم تتمكن حتى اليوم من كسب موقف حليفتها أوروبا، أي أن البيت الأبيض ومنذ اليوم الأول، ومن أجل تجاوز الاتفاق النووي، كان يريد كسب موقف أوروبا معه، إلا أن أوروبا لم تذعن، وقد تجدد الأمل لأميركا خلال الأشهر الأخيرة ولكنها لم تنجح كذلك".



وتساءل الرئيس الإيراني: "لماذا تعجز أميركا عن كسب موقف حلفائها؟ ولماذا تعجز أميركا على إبراز ممارساتها الإرهابية كاستعراض للعضلات أمام العالم؟ ولماذا لا يسمح شعبنا وشعوب المنطقة والعالم بذلك؟"، ليجيب عن التساؤل بأن "جذور هذا الأمر تعود إلى وعي ويقظة شعبنا العظيم واستقامته وصموده".

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الولايات المتحدة "دولة إرهابية وترتكب أفعالاً إرهابية"، لافتاً إلى العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على بلاده.وأكد، وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، اليوم الأربعاء، أن "فرض الحظر على استيراد قطع الغيار اللازمة لأجهزة المصانع، يعني الحظر ضد العمال الإيرانيين، والإنتاج الإيراني".وأضاف: "فرض الحظر على قطاع الأدوية، ومنع استيراد الأدوية، هو استهداف لحياة الناس، ولا يُعد سوى إرهبٍ اقتصادي".وأكد روحاني، أن الأمريكيين "يكذبون، فعندما يحظرون مسار المصارف الإيرانية، ويخلقون المشاكل أمام صادراتنا.. فهذا يعني أنهم يمارسون عملاً إرهابياً.. أميركا تمارس عملاً إرهابياً ضد الشعب الإيراني".