الخارجية الإسرائيلية تُعلق على الاتصال الهاتفي لظريف وهنية

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني، واستعدادها التام للمساهمة في التحرك الدبلوماسي والسياسي للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.









من جانبه ثمن رئيس الحركة الموقف الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية، وأكد وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة الصفقة معززًا بموقف عربي وإسلامي ثابت.



وأشار هنية إلى خطورة الصفقة وما تتضمنه من محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

واعتبر ظريف في مكالمة أجراها مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، (صفقة القرن) فرصة لتوحيد الصف الفلسطيني والصف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي.





وكان ظريف أجرى مكالمتين مع كل من الرئيس محمود عباس، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة.



