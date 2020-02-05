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الخارجية الإسرائيلية تُعلق على الاتصال الهاتفي لظريف وهنية

الخارجية الإسرائيلية تُعلق على الاتصال الهاتفي لظريف وهنية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علقت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، على الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف برئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تغريدة عبر (تويتر): "إن ظريف وهنية بحثا خطورة السلام وشددا على ضرورة تقديم الإرهاب وإراقة الدماء والعنف في جميع أنحاء المنطقة"، وفق تعبيرها.

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وقوف بلاده إلى جانب الشعب الفلسطيني، واستعدادها التام للمساهمة في التحرك الدبلوماسي والسياسي للوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني.

واعتبر ظريف في مكالمة أجراها مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية،  (صفقة القرن) فرصة لتوحيد الصف الفلسطيني والصف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وفق ما نقل موقع حركة (حماس) الرسمي.

من جانبه ثمن رئيس الحركة الموقف الإيراني الداعم للقضية الفلسطينية، وأكد وحدة الموقف الفلسطيني لمواجهة الصفقة معززًا بموقف عربي وإسلامي ثابت.

وأشار هنية إلى خطورة الصفقة وما تتضمنه من محاولة تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني.

وكان ظريف أجرى مكالمتين مع كل من الرئيس محمود عباس، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة.




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