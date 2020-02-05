دولي

شاهد: تحطم طائرة تركية لثلاثة أجزاء بمطار إسطنبول وإجلاء ركابها

شاهد: تحطم طائرة تركية لثلاثة أجزاء بمطار إسطنبول وإجلاء ركابها
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
خرجت طائرة ركاب عن مسارها عند هبوطها في مطار إسطنبول وانشطرت إلى ثلاثة أجزاء، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.

وأفادت وسائل إعلام بتحطم الطائرة إثر خروجها عن مدرج في مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول وتم إخلاء جميع الركاب.

وذكرت قناة "أن تي في" الإخبارية أن طائرة الخطوط الجوية "بيجاسوس" كانت تصل إلى مطار صبيحة غوكشن بإسطنبول قادمة من مدينة إزمير في بحر إيجة في طقس رطب للغاية، وأظهرت صورا للطائرة التالفة والنيران مشتعلة بداخلها.

وأظهرت لقطات تلفزيونية جسم الطائرة وقد لحقت به أضرار جسيمة، حيث تم إجلاء الركاب من خلال الشقوق.

وقالت وزارة النقل إن 177 راكبا كانوا على متن الطائرة لكنها تقول إن أحدا لم يمت في الحادث. ولم تكن هناك إفادة عن الإصابات، مشيرةً إلى أن الحادث كان نتيجة "هبوط عنيف".

وقال الوزير تورهان إن الطائرة كانت تقل 177 راكبا وستة من أفراد الطاقم من مقاطعة إزمير بغرب تركيا. وقال حاكم إسطنبول علي يرليكايا على موقع تويتر إن فرق الاستجابة لحالات الطوارئ تعمل على إجلاء الركاب.

وأظهرت لقطات على وسائل الإعلام التركية أن جسم الطائرة، وقسم منه بالقرب من الذيل، قد انفصل. وتم نقل الركاب بينما كانت الطائرة مستلقية العشب بجوار المدرج.

وأظهرت لقطات في وقت سابق جزءا من الخارج من الطائرة اشتعلت فيها النيران.

 


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