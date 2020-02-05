شؤون فلسطينية

شاهد: افتتاح مكتب البريد الفلسطيني في مدينة روابي

شاهد: افتتاح مكتب البريد الفلسطيني في مدينة روابي
خاص دنيا الوطن - بهاء بركات 
افتتح اليوم الأربعاء، وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات اسحق سدر ورجل الأعمال ومؤسس مدينة روابي بشار المصري مكتباً للبريد الفلسطيني في مدينة روابي ليكون أول مؤسسة حكومية تفتتح في المدينة.

وقال مؤسسة مدينة روابي لـ "دنيا الوطن": إن اليوم سعيد في المدينة بأول مؤسسة حكومية تفتتح في روابي، هذه المدينة التي تأسست منذ 10 سنوات تقريباً اليوم بدأت تأخذ مكانها في تاريخ وحضارة فلسطين.

وذكر المصري أن البريد الجديد في المدينة المتطور دخل بكود جديد على العالم، فهذه اللحظات هي لحظات سعيد جداً، فالمركز سيخدم مدينة روابي وكل القرى الجاورة لها.

ومن جهته قال وزير الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات اسحق سدر لـ "دنيا الوطن"، إن مناسبة اليوم هي مناسبة تاريخية سعيدة بإفتتاح هذا الفرع البريدي الهام حيث سيقدم الخدمات البريدية لسكان مدينة روابي والقرى المجاورة.

وبين سدر، أن مكتب البريد هو أول مؤسسة حكومية تتفتح في روابي ونتمنى أن يقدم جميع الخدمات بريدية متكاملة، وكما تم تضمين هذا الفرع لشبكة العالمية للبريد، وبذلك يستطيع أي مواطن في العالم أن يرسل بريد لهذا المركز.


 


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