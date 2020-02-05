شؤون فلسطينية

هيئة مكافحة الفساد تصدر تقريرها لشهر كانون الثاني

رام الله - دنيا الوطن
ادانت محكمة جرائم الفساد، خلال شهر كانون ثاني المنصرم، موظفا عاما بتهمة الاستثمار الوظيفي والاختلاس واصدرت حكما بالحبس لمدة عام بحقه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات في اطار منح المدان فترة تصويب سلوكه واعادة المبالغ المتحصلة.

كما أحال رئيس هيئة مكافحة الفساد خلال الشهر نفسه (16) ملفا للنيابة العامة، بعد التحقيق من احتوائها لشبهات فساد، فيما تلقت الهيئة (146) شكوى وبلاغ، وأنجزت (120) شكوى وبلاغ تلقتها خلال الشهر الماضي ومدورة من أشهر سابقة.

بينما استلمت الهيئة (235) إقرار ذمة مالية، ورفعت السرية المصرفية عن (20) شخصا، وقامت بـ (16) جولة تفتيش ميدانية، ووقعت (9) مذكرات تعاون مع جهات مختلفة.

كما تمكنت هيئة مكافحة الفساد من وضع قدم على طريق مواكبة الجهود الدولية والعربية فيما يخص مكافحة الفساد، حيث انتخبت الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد دولة فلسطين نائبا لرئيس الدورة الثالثة للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، جاء ذلك خلال أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية والتي عُقدت في العاصمة المغربية الرباط في شهر كانون الثاني المنصرم.

وشكر رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور احمد براك كافة الدول الأعضاء التي دعمت انتخاب دولة فلسطين لهذا المنصب الرفيع، مشدداً على أن هذه الثقة تستحقها فلسطين التي لم ولن تخذل احدا من الأشقاء والاصدقاء في تبني التوجهات والسياسات الواضحة المساندة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجالات متنوعة ومتعددة بما في ذلك العمل من اجل مقاومة الفساد بأشكال وانواعه المتعددة والمتنوعة.

وللاطلاع على التقرير الشهري المفصل لإنجازات الهيئة خلال الشهري المنصرم، يرجى الدخول للرابط التالي

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