عاجل

  • الصحة: استشهاد الفتى محمد سلمان طعمة الحداد 17 عاماً بمواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل

عربي

البرهان: اللقاء مع نتنياهو لا يمس الثوابت الوطنية للسودان ولا حقوق الفلسطينيين

البرهان: اللقاء مع نتنياهو لا يمس الثوابت الوطنية للسودان ولا حقوق الفلسطينيين
رئيس المجلس السيادي السوداني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان: إن لقاءه الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أوغندا، يوم الاثنين، لم يكن تغولا على الجهات التنفيذية في السودان.

وشدّد في بيان تلاه المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن اللقاء مع نتنياهو لا يمس بثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية، وأنه جاء للبحث في مستقبل العلاقات.

وأكد البرهان على أنه يجب طرق جميع الأبواب لفك الحصار الخانق عن السودان، متوقعاً أن يلمس السودانيون نتائج التفاهمات مع نتنياهو قريباً .

وأكد البرهان وفق ما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية: أن لقاءه مع نتنياهو يأتي بإطار مصلحة السودان العليا، وأن "ما نسعى إليه هو حماية الفترة الانتقالية في السودان.

وكشف رئيس المجلس السيادي السوداني، أن بعض شركات الطيران يعبر أجواءنا لإسرائيل منذ أشهر، واتفقنا عبور كل الشركات ما عدا شركة "العال".

وأكد البرهان أنه أخطر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل الذهاب للقاء نتنياهو، وأن اللقاء انعقد بترتيب من الولايات المتحدة بدون أي مطالب أو شروط.

أخبار ذات صلة

مجلس الأمة الكويتي يندد بـ(صفقة القرن) ويدعو الحكومة لرفضها

مجلس الأمة الكويتي يندد بـ(صفقة القرن) ويدعو الحكومة لرفضها

وزير لبناني سابق يُثمن موقف الرئيس عباس من (صفقة القرن)

وزير لبناني سابق يُثمن موقف الرئيس عباس من (صفقة القرن)

كيف حًلّ الجيش المصري بالمركز التاسع كأقوى جيوش العالم متفوقاً على إسرائيل؟

كيف حًلّ الجيش المصري بالمركز التاسع كأقوى جيوش العالم متفوقاً على إسرائيل؟

مقابل الترحيل النهائي.. السعودية تعفي خمس جنسيات من مخالفات الإقامة والمرور

مقابل الترحيل النهائي.. السعودية تعفي خمس جنسيات من مخالفات الإقامة والمرور

رئيس الوزراء السوداني يُرحب بتعميم البرهان بشأن لقائه مع نتنياهو

رئيس الوزراء السوداني يُرحب بتعميم البرهان بشأن لقائه مع نتنياهو

حزب سوداني: التطبيع مع إسرائيل بدأ منذ عهد عمر البشير

حزب سوداني: التطبيع مع إسرائيل بدأ منذ عهد عمر البشير

الإعلان عن إصابة بانفلونزا الطيور في السعودية

الإعلان عن إصابة بانفلونزا الطيور في السعودية

نتنياهو: حصلنا على إذن للتحليق في الأجواء السودانية

نتنياهو: حصلنا على إذن للتحليق في الأجواء السودانية

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البكري يبحث مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوضاع محافظة الخليل

البكري يبحث مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوضاع محافظة الخليل

الصواف: غزة جزء من الوطن وبيت كل الفلسطينيين

الصواف: غزة جزء من الوطن وبيت كل الفلسطينيين

عريقات لـ&#34;مسؤولين أوروبيين&#34;: نثمن مواقفكم من (صفقة القرن)

عريقات لـ"مسؤولين أوروبيين": نثمن مواقفكم من (صفقة القرن)

فتوح يطلع القنصل العام السويدي على آخر المستجدات السياسية وتداعيات (صفقة القرن)

فتوح يطلع القنصل العام السويدي على آخر المستجدات السياسية وتداعيات (صفقة القرن)

&#34;بيتا&#34; يستنكر سرقة محتويات مستودع &#34;الاتصالات الفلسطينية&#34; الرئيسي في غزة

"بيتا" يستنكر سرقة محتويات مستودع "الاتصالات الفلسطينية" الرئيسي في غزة

البنك العربي يعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع &#34;برنامج شباب&#34;

البنك العربي يعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع "برنامج شباب"

أبو هولي: صفقة القرن لن تمر

أبو هولي: صفقة القرن لن تمر

الاحتلال يُحدد أسماء وأماكن دفن 123 من جثامين الشهداء المحتجزة

الاحتلال يُحدد أسماء وأماكن دفن 123 من جثامين الشهداء المحتجزة

منوعات

تسجيلات صوتية تكشف المستور.. فاتنة هوليوود تلذذت بضرب زوجها وقطع إصبعه

تسجيلات صوتية تكشف المستور.. فاتنة هوليوود تلذذت بضرب زوجها وقطع إصبعه

صورة نادرة لابن الفنانة نادية لطفي

صورة نادرة لابن الفنانة نادية لطفي

بدرية طلبة تدخل عالم جلسات التصوير بفستان جلد

بدرية طلبة تدخل عالم جلسات التصوير بفستان جلد

بعد افتتاح مسجد باسمه.. عبير صبري لزوجها الفلسطيني: &#34;بتعلم منك وبحترمك أكتر&#34;

بعد افتتاح مسجد باسمه.. عبير صبري لزوجها الفلسطيني: "بتعلم منك وبحترمك أكتر"

عرض غير متوقع من مادونا لميغان وهاري.. هل يقبلان؟

عرض غير متوقع من مادونا لميغان وهاري.. هل يقبلان؟

حيوان يقتحم غرفة هيفاء وهبي في المكسيك.. والفنانة: &#34;صريخي وصل لبيروت&#34;

حيوان يقتحم غرفة هيفاء وهبي في المكسيك.. والفنانة: "صريخي وصل لبيروت"

سلمان خان يمسح عرقه بملابس سونام كابور.. ردة فعلها صدمت الجمهور

سلمان خان يمسح عرقه بملابس سونام كابور.. ردة فعلها صدمت الجمهور

تداول صورة إليسا بعد إزالة الفيلر من شفتيها.. كيف أصبحت؟

تداول صورة إليسا بعد إزالة الفيلر من شفتيها.. كيف أصبحت؟

مريم حسين تنهار داخل السجن في الإمارات: لا أستحق هذه البهدلة

مريم حسين تنهار داخل السجن في الإمارات: لا أستحق هذه البهدلة

شاهد: آخر ظهور للفنانة المصرية نادية لطفي

شاهد: آخر ظهور للفنانة المصرية نادية لطفي

عربي

مجلس الأمة الكويتي يندد بـ(صفقة القرن) ويدعو الحكومة لرفضها

مجلس الأمة الكويتي يندد بـ(صفقة القرن) ويدعو الحكومة لرفضها

وزير لبناني سابق يُثمن موقف الرئيس عباس من (صفقة القرن)

وزير لبناني سابق يُثمن موقف الرئيس عباس من (صفقة القرن)

كيف حًلّ الجيش المصري بالمركز التاسع كأقوى جيوش العالم متفوقاً على إسرائيل؟

كيف حًلّ الجيش المصري بالمركز التاسع كأقوى جيوش العالم متفوقاً على إسرائيل؟

رئيس الوزراء السوداني يُرحب بتعميم البرهان بشأن لقائه مع نتنياهو

رئيس الوزراء السوداني يُرحب بتعميم البرهان بشأن لقائه مع نتنياهو