البرهان: اللقاء مع نتنياهو لا يمس الثوابت الوطنية للسودان ولا حقوق الفلسطينيين





وأكد البرهان وفق ما قاله المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية: أن لقاءه مع نتنياهو يأتي بإطار مصلحة السودان العليا، وأن "ما نسعى إليه هو حماية الفترة الانتقالية في السودان.





وكشف رئيس المجلس السيادي السوداني، أن بعض شركات الطيران يعبر أجواءنا لإسرائيل منذ أشهر، واتفقنا عبور كل الشركات ما عدا شركة "العال".





وأكد البرهان أنه أخطر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قبل الذهاب للقاء نتنياهو، وأن اللقاء انعقد بترتيب من الولايات المتحدة بدون أي مطالب أو شروط.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان: إن لقاءه الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في أوغندا، يوم الاثنين، لم يكن تغولا على الجهات التنفيذية في السودان.وشدّد في بيان تلاه المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية، أن اللقاء مع نتنياهو لا يمس بثوابتنا تجاه القضية الفلسطينية، وأنه جاء للبحث في مستقبل العلاقات.وأكد البرهان على أنه يجب طرق جميع الأبواب لفك الحصار الخانق عن السودان، متوقعاً أن يلمس السودانيون نتائج التفاهمات مع نتنياهو قريباً .