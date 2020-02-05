البكري يبحث مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوضاع محافظة الخليل

ونوّه البكري الى خطة المحافظة في تمكين الشباب عبر مشاريع تشغيلية لتخفيف عبء البطالة وتنشيط الحركة الاقتصادية.كما أشار المحافظ البكري الى توجهات الحكومة الفلسطينية لتفعيل الاستراتيجية العنقودية واعتمادها محافظة الخليل كعنقود صناعي في العام 2019م. وسلّم الوفد نسخةً من الخطة الاستراتيجية 2030 م التي انجزتها المحافظة واعتمدتها الحكومة كجزء من الخطة الوطنية الحكومية.على صعيد اخر، عبّر البكري عن أمله بأن يقف المجتمع الدولي الى جانب شعبنا بعد اعلان (صفقة القرن)، وما يترتب عليها من امعان في سياسة الضم والتوسع وبناء البؤر الاستيطانية، لافتاً الى أن الشعب الفلسطيني يقف خلف قيادته في طريق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.من جانبه عبّر السيد ماكغولدريك عن شكره على الوصف الدقيق للوضع القائم، مثمناً جهود المحافظة في احياء البلدة القديمة وتعزيز صمود المواطنين لخلق ظروف أفضل للحياة فيها، لافتاً الى أنه في اطار المزيد من الدعم الدولي للخليل سيزور السيد ماكغولدريك الخليل مرة أخرى قريباً، برفقة عدد من المانحينلاطلاعهم على الوضع القائم وتقديم مقترحات مشاريع ضمن خطة متكاملة تعتمد الأولويات فيها.