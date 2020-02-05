البكري يبحث مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوضاع محافظة الخليل
رام الله - دنيا الوطن
بحث محافظ الخليل اللواء جبرين البكري مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكغولدريك أوضاع محافظة الخليل اليوم الأربعاء في دار المحافظة، حيث قدّم البكري شرحاً تفصيلياً حول واقع المحافظة على كافة المستويات.
رحّب اللواء البكري بالوفد، واطلعهم على ما يعانيه المواطنين من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ومشاريعهم الاستيطانية خصوصاً بعد انهاء حكومة الاحتلال لمهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت والتي قوبلت بجهود مكثفة من الحكومة الفلسطينية لإحياء البلدة القديمة وتعزيز صمود السكان والحفاظ على مقدساتنا فيها.
بحث محافظ الخليل اللواء جبرين البكري مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكغولدريك أوضاع محافظة الخليل اليوم الأربعاء في دار المحافظة، حيث قدّم البكري شرحاً تفصيلياً حول واقع المحافظة على كافة المستويات.
رحّب اللواء البكري بالوفد، واطلعهم على ما يعانيه المواطنين من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه ومشاريعهم الاستيطانية خصوصاً بعد انهاء حكومة الاحتلال لمهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت والتي قوبلت بجهود مكثفة من الحكومة الفلسطينية لإحياء البلدة القديمة وتعزيز صمود السكان والحفاظ على مقدساتنا فيها.
ونوّه البكري الى خطة المحافظة في تمكين الشباب عبر مشاريع تشغيلية لتخفيف عبء البطالة وتنشيط الحركة الاقتصادية.
كما أشار المحافظ البكري الى توجهات الحكومة الفلسطينية لتفعيل الاستراتيجية العنقودية واعتمادها محافظة الخليل كعنقود صناعي في العام 2019م. وسلّم الوفد نسخةً من الخطة الاستراتيجية 2030 م التي انجزتها المحافظة واعتمدتها الحكومة كجزء من الخطة الوطنية الحكومية.
على صعيد اخر، عبّر البكري عن أمله بأن يقف المجتمع الدولي الى جانب شعبنا بعد اعلان (صفقة القرن)، وما يترتب عليها من امعان في سياسة الضم والتوسع وبناء البؤر الاستيطانية، لافتاً الى أن الشعب الفلسطيني يقف خلف قيادته في طريق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه عبّر السيد ماكغولدريك عن شكره على الوصف الدقيق للوضع القائم، مثمناً جهود المحافظة في احياء البلدة القديمة وتعزيز صمود المواطنين لخلق ظروف أفضل للحياة فيها، لافتاً الى أنه في اطار المزيد من الدعم الدولي للخليل سيزور السيد ماكغولدريك الخليل مرة أخرى قريباً، برفقة عدد من المانحين
لاطلاعهم على الوضع القائم وتقديم مقترحات مشاريع ضمن خطة متكاملة تعتمد الأولويات فيها.
كما أشار المحافظ البكري الى توجهات الحكومة الفلسطينية لتفعيل الاستراتيجية العنقودية واعتمادها محافظة الخليل كعنقود صناعي في العام 2019م. وسلّم الوفد نسخةً من الخطة الاستراتيجية 2030 م التي انجزتها المحافظة واعتمدتها الحكومة كجزء من الخطة الوطنية الحكومية.
على صعيد اخر، عبّر البكري عن أمله بأن يقف المجتمع الدولي الى جانب شعبنا بعد اعلان (صفقة القرن)، وما يترتب عليها من امعان في سياسة الضم والتوسع وبناء البؤر الاستيطانية، لافتاً الى أن الشعب الفلسطيني يقف خلف قيادته في طريق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
من جانبه عبّر السيد ماكغولدريك عن شكره على الوصف الدقيق للوضع القائم، مثمناً جهود المحافظة في احياء البلدة القديمة وتعزيز صمود المواطنين لخلق ظروف أفضل للحياة فيها، لافتاً الى أنه في اطار المزيد من الدعم الدولي للخليل سيزور السيد ماكغولدريك الخليل مرة أخرى قريباً، برفقة عدد من المانحين
لاطلاعهم على الوضع القائم وتقديم مقترحات مشاريع ضمن خطة متكاملة تعتمد الأولويات فيها.
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