شؤون فلسطينية

الصواف: غزة جزء من الوطن وبيت كل الفلسطينيين

الصواف: غزة جزء من الوطن وبيت كل الفلسطينيين
مصطفي الصواف
رام الله - دنيا الوطن
أكد الكاتب والمحلل السياسي، مصطفى الصواف، أن غزة هي بيت كل الفلسطينيين، وغزة هي جزء من الوطن، ووفد منظمة التحرير أتي إلى بيته، وكل الفصائل رحبت بقدومه، وعندما يدخل أي فلسطيني غزة أعتقد مرحب به.

وأضاف في تصريحات خاصة لتلفزيون "دنيا الوطن": أن هناك حديثاً عن عودة الوفد مرة أخرى، وهناك تذليل لما يسمى بالعقبة، من قبل حركة فتح، ومن قبل الوفد، وفق تعبيره.

وأشار الى أن اللقاء بين الفلسطينيين جميعاً في مكان واحد يأتي لتدارس الموقف، ولوضع خطة استراتيجية لمواجهة (صفقة القرن) والاحتلال، هو العنصر الأول نحو التقدم باتجاه المشروع الوطني الفلسطيني.

وأوضح أن الإبقاء على حالة الانقسام وحالة التفرد، وحالة الخلاف الموجود الآن، هو وصفة للفشل، وصفة لضياع القضية الفلسطينية، ولذلك من المهم أن يحضر هذا الوفد بكل أركانه، والجلوس مع كل من هو موجود في غزة من أجل التوصل الى تفاهمات، ونتفق على آلية معينة لمواجهة الاحتلال و(صفقة القرن).

وأكد أنه يجب أن يكون هناك قرار فلسطيني جامعاً، مقرراً للحالة التي يجب أن يكون عليها الشعب الفلسطيني، غزة كما هو معلوم شكلياً هي حرة، وليست محتلة من الداخل، وليست محتلة بإرادتها، وبإمكان من بداخلها التحرك كيفما شاء، غزة هي جزي من الوطن، وليست كل الوطن.

وأضاف الصواف: "الذي يحدد الموعد وصول الوفد ليس حماس، الذي يحدد الموعد هو الوفد القادم الى غزة، مبيناً أن هناك مخاوف كثيرة حول إبعاد الرئيس، وباعتقادي أن الخوف ليس من الاحتلال، بقدر الخوف من هم حول الرئيس عباس بأن يستولوا على السلطة".

وأشار أن الموقف لا يحتمل أي مناكفة، ولا يحتمل أي مزايدة، الموقف يحتاج الى خطوات عملية، ويلتقي الكل الفلسطيني حول هذا الموضوع، عندها يمكن حل كافة القضايا، اليوم لا بد أن نلتقي جميعاً على منه وسياسية واحدة.

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