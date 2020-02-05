شؤون فلسطينية

عريقات لـ"مسؤولين أوروبيين": نثمن مواقفكم من (صفقة القرن)

عريقات لـ"مسؤولين أوروبيين": نثمن مواقفكم من (صفقة القرن)
عريقات خلال لقائه مسؤولين أوروبيين
رام الله - دنيا الوطن
ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الموقف الأوروبي من خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عريقات، اليوم الأربعاء مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي .

وقال عريقات: "أثمن مواقفكم مما يسمى (صفقة القرن)، وأؤكد على خطواتنا المستقبلية كشركاء، بما يشمل خطاب الرئيس محمود عباس في مجلس الأمن الأسبوع القادم، والحفاظ على القانون الدولي مسؤولية دولية، وعقد مؤتمر دولي للسلام للتوصل إلى سلام دائم وشامل".

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