شؤون فلسطينية

فتوح يطلع القنصل العام السويدي على آخر المستجدات السياسية وتداعيات (صفقة القرن)

فتوح يطلع القنصل العام السويدي على آخر المستجدات السياسية وتداعيات (صفقة القرن)
روحي فتوح
رام الله - دنيا الوطن
أطلع المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، اليوم الأربعاء، القنصل العام السويدي "تجسيما الاوسون" على اخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

وقال فتوح في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن مؤامرة ترامب ونتنياهو صفعة لتدمير السلام ولا تصنع اي رؤية لإستئناف عملية السلام، فهي مخالفة للمعاير الدولية والإتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. 

وأضاف: أن الموقف الفلسطيني الرافض لهذه الخطة والذي عبر عنه الرئيس محمود عباس امام مجلس جامعة الدول العربية يجسد وحدة الموقف الفلسطيني بأطيافه السياسية كافة، مشيراً إلى أن الرئيس عباس سيعرض الموقف الفلسطيني أمام مجلس الأمن يوم 11 شباط/ فبراير القادم . 

وثمّن فتوح خلال اللقاء الذي عقد في مكتبه في مدينة رام الله، موقف السويد الداعم لكفاح الشعب الفلسطيني ودورها الفاعل في منطقة الشرق الأوسط، كما ثمن المفوض فتوح بيان السيد جوزيف بوريل الذي عبر فيه عن موقف الاتحاد الأوروبي الرافض لمبادرة ترامب ونتنياهو، وتمسك أوروبا بخيار حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، وحق تقرير المصير وعودة اللاجئين وان هذه الخطة (الامريكية - الإسرائيلية ) تناقض المعاير الدولية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامه. 

من جانبها ، أكدت الاوسون موقف بلادها من (صفقة القرن)، وأن الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي هما أساس التسوية، مشددة على أن السويد ستعمل مع كافة الأصدقاء في العالم من أجل رؤية شاملة للحل وفقا لذلك.

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