شؤون فلسطينية

"بيتا" يستنكر سرقة محتويات مستودع "الاتصالات الفلسطينية" الرئيسي في غزة

"بيتا" يستنكر سرقة محتويات مستودع "الاتصالات الفلسطينية" الرئيسي في غزة
الاتصالات - شعار
رام الله - دنيا الوطن
استنكر اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية بيتا، عملية السطو التي استهدفت المستودع الرئيسي لشركة الاتصالات الفلسطينية في منطقة الزوايدة بغزة، والتي تقدر محتوياته بنحو خمسة عشر مليون شيكل، ويرى الاتحاد ان مثل هذا الفعل سيكون له أثراً كبيراً بحرمان شريحة واسعة من ابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة.

كما ونرى ان مثل هذا الفعل له اثر كبير على استثمارات مجموعة الاتصالات الفلسطينية وتوسع خدماتها والوصول الى كافة شرائح المجتمع كما سيؤثر على امكانية صيانة الشبكات الموجودة وتركيب خطوط جديدة ضمن مخططات التوسعة.

وفي الوقت الذي يجب ان نقف جميعاً لدعم صمود المواطنين في غزة وتمكينهم وتسهيل امور حياتهم، وحيث ان شبكة الاتصالات توفر الخدمات المرتبطة بإمكانية ربط المواطن بمحيطه وامكانيه تواصله فإن هذا العمل المدان سيلقي عبئاً اضافياً على كاهل المواطنين وسيزيد انعزال المواطنين في المحافظات الجنوبية كما ان له اثر كبير ايضاً على موظفي الشركة وعلى الاقتصاد في غزة بشكل عام حيث ان مثل هذا التوقف في الخدمة سيضر مصالح مجموعة كبيرة من المقاولين والموردين والموزعين على السواء.

واننا نطالب بأخذ الاجراءات القانونية لمعاقبة المخالفين، كما واننا نطالب بمحاسبة كل شخص يعتدي على الاستثمارات الفلسطينية واعتباره مجرم وخارج عن القانون.

واننا نهيب بالجهات ذات العلاقة ايضاً ان تتدخل لحماية الاستثمارات القائمة، وحماية الخدمات التي تقدم لأبناء شعبنا ومحاسبة المجرمين.

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