شؤون فلسطينية

البنك العربي يعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع "برنامج شباب"

البنك العربي يعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع "برنامج شباب"
البنك العربي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البنك العربي مؤخراً عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية من "برنامج شباب" وقيمتها 10,000 دولار ضمن حملة الجوائز الكبرى التي أطلقها البنك مؤخرا، وهو السيد أسامة سمير عبدالرحمن مطر من فرع طولكرم البلد، وقد أعلن عن اسم الفائز في احتفال مميز اقيم في فرع ضاحية الريحان – لاكاسا مول الذي افتتح حديثا وقام بتسليم الجائزة السيد مروان صقر، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي فلسطين.

يأتي ذلك بحضور عدد من مدراء وموظفي البنك العربي، الذي بدوره قدم تهانيه للفائز الذي أعرب عن امتنانه بهذه الجائزة والتي تقدم لفائز واحد فقط في كل سحب ربع سنوي لمشتركي برنامج شباب.

وبهذه المناسبة، عقب السيد مروان صقر، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – فلسطين قائلا: "نهنىء الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية من برنامج "شباب" والذي فاز بالسحب الثاني بمبلغ 10,000 دولار" واضاف: "تعتبر الجائزة الكبرى الربع سنوية اضافة نوعية لبرنامج شباب الذي يحرص دائما على تلبية احتياجات معتمديه من فئة الشباب وتقديم مكافآت مميزة لهم بما يتناسب مع تطلعاتهم ومتطلباتهم ونمط حياتهم العصري، وسيجري السحب على الجائزة الكبرى الربع سنوية القادمة في شهر آذار بالإضافة إلى استمرارنا بتقديم جوائز شهرية بمبالغ نقدية وهواتف IPhone XS على مدار العام".

وتجدر الإشارة هنا إلى أن "برنامج شباب" متاح للفئة العمرية 18-25 سنة حيث يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا المصرفية وغيرالمصرفية والتي صممت خصيصا لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لفئة الشباب ولتواكب أسلوب حياتهم، سواء اكانوا طلاباً أو موظفين، ومن ضمنها: جوائز كبرى ربع سنوية بقيمة 10000 دولار لكل رابح، جوائز نقدية لخمسة رابحين شهرياً بقيمة 750 دولاراً لكل رابح وهواتف iPhone XS، إعفاء من عمولات تحويل الراتب والحد الأدنى للرصيد، بطاقة فيزا الدفع بتصميم خاص وبدون رسوم شهرية، بطاقة التسوق عبر الانترنت مجاناً، قرض شخصي بأسعار فائدة تفضيلية وبدون عمولة لغاية 15000 دولار وغيرها العديد.

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