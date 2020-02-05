أبو هولي: صفقة القرن لن تمر









رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، مساء اليوم، وفداً من جبهة التحرير الفلسطينية، برئاسة عضو مكتبها السياسي الدكتور سفيان مطر، خلال زيارتهم لدائرة شؤون اللاجئين.وبحث اللقاء، الذي حضره مدير عام الغعلام والعلاقات العامة رامي المدهون سبل تحرك فصائل منظمة التحرير والعمل الوطني والإسلامي على المستوى الشعبي في محافظات ومخيمات قطاع غزة لمواجهة (صفقة القرن).وأشار أبو هولي في تصريح وصل "دنيا الوطن"، الى ان صفقة القرن خطيرة للغاية وتهدف الى تدمير المشروع الوطني التحرري وتجاوز وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة على مدار سبعة عقود لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.وأكد على موقف منظمة التحرير الرافض لصفقة القرن وما طرح فيها من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وحل قضية اللاجئين خارج حدود الأراضي المحتلة في العام 1948 من خلال توطينهم وإعادة دمجهم في الدول المضيفة او استيعابهم في دول منظمة التعاون الإسلامي على مدار 10 سنوات علاوة على الاعتراف بيهودية إسرائيل التي ستهدد بترحيل مليون ونصف فلسطيني من داخل الأراضي المحتلة عام 48 الى أراضي الدولة الفلسطينية.وشدد د. أبو هولي تمسك القيادة الفلسطينية بالحقوق والثوابت الفلسطينية وان صفقة القرن لن تمر وأن السلام لن يتحقق الا بإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم طبقا لقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام.وأطلع أبو هولي خلال اللقاء، الوفد على أنشطة وفعاليات الدائرة وخططها في تشجيع البحث العلمي في قضية اللاجئين.من جهته، أثنى الوفد بالإنجازات التي حققتها دائرة شؤون اللاجئين على المستوى السياسي والشعبي، وحضورها الدائم في أوساط اللاجئين داخل المخيمات، وأكد الوفد أن كوادره، ستكون مسخرة في خدمة قضية اللاجئين تحت مظلة دائرة شؤون اللاجئين.ونقل الوفد تحيات أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، د. واصل أبو يوسف إلى أبو هولي رئيس الدائرة.