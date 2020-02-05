دولي

ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الثلجي شرق تركيا إلى 23 شخصاً

ارتفاع عدد ضحايا الانهيار الثلجي شرق تركيا إلى 23 شخصاً
جانب من الانهيار الثلجي شرقي تركيا
رام الله - دنيا الوطن
ارتفع عدد ضحايا الانهيار الثلجي، الذي أتى على حافلة صغيرة، أمس الثلاثاء، في منطقة باهجة صراي، بولاية وان شرقي تركيا، إلى 23 شخصاً.

وقال محافظ ولاية "وان"، محمد أمين بيلمز: إن فرق البحث والإنقاذ تواصل عملها في المنطقة، إثر حادث الانهيار الثلجي، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ولفت إلى أن الفرق، وصلت إلى الحافلة التي غمرتها الثلوج، حيث جرى إنقاذ خمسة أشخاص، وانتشال أربع جثث، قبل أن تؤكد لاحقاً صحيفة (حريت) نقلاً عن مسؤول ارتفاع حصيلة القتلى إلى 23.

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