الضابطة الجمركية تضبط شرائح إسرائيلية ممنوعة من التداول في الخليل









رام الله - دنيا الوطنأفاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، بأن جهاز الضابطة الجمركية، ضبط ظهر اليوم الأربعاء في محافظة الخليل قرابة 2375 شريحة اتصالات إسرائيلية.وأضاف البيان، الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، بأنه تمت مصادرة المضبوطات، وذلك لعدم قانونيتها، ولضررها على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي، وتم استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.