هيئة الأسرى تروي تفاصيل تنكيل الاحتلال بالصحفي محمد ملحم خلال اعتقاله

الأسير الصحفي محمد ملحم

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رام الله - دنيا الوطن

رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها ظهر الأربعاء، شهادة الصحفي الأسير محمد ملحم، من محافظة الخليل، والتي يروي من خلالها تفاصيل الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال، أثناء عملية اعتقاله.



وروى الصحفي ملحم، لمحامية الهيئة، تفاصيل اعتقاله خلال زيارتها له في مركز توقيف (عتصيون)، مشيراً إلى أنه جرى اعتقاله خلال تغطيته للمواجهات التي اندلعت بالقرب من جسر حلحول خلال ساعات العصر، حيث هاجمه عدد من الجنود، وقاموا بجره للجيب العسكري، ومن ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح بأعقاب بنادقهم على وجهه وجسده، مسببين له خدوشاً وأوجاعاً بجسده، علماً بأن ملحم يعمل مراسلاً صحفياً لدى إذاعة (مرح) والتي تبث من محافظة الخليل.



وأشارت الهيئة بتقريرها، الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه إلى أن سلطات الاحتلال، صعدت في الفترة الأخيرة من اعتداءاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين، وذلك في محاولة منها لتكبيل الصحافة، وكبت الحريات الإعلامية، وتقييد الصحفيين وإخافتهم، ومنعهم من نقل الحقيقة.