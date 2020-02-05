شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى تروي تفاصيل تنكيل الاحتلال بالصحفي محمد ملحم خلال اعتقاله

هيئة الأسرى تروي تفاصيل تنكيل الاحتلال بالصحفي محمد ملحم خلال اعتقاله
الأسير الصحفي محمد ملحم
رام الله - دنيا الوطن
رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها ظهر الأربعاء، شهادة الصحفي الأسير محمد ملحم، من محافظة الخليل، والتي يروي من خلالها تفاصيل الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال، أثناء عملية اعتقاله.

وروى الصحفي ملحم، لمحامية الهيئة، تفاصيل اعتقاله خلال زيارتها له في مركز توقيف (عتصيون)، مشيراً إلى أنه جرى اعتقاله خلال تغطيته للمواجهات التي اندلعت بالقرب من جسر حلحول خلال ساعات العصر، حيث هاجمه عدد من الجنود، وقاموا بجره للجيب العسكري، ومن ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح بأعقاب بنادقهم على وجهه وجسده، مسببين له خدوشاً وأوجاعاً بجسده، علماً بأن ملحم يعمل مراسلاً صحفياً لدى إذاعة (مرح) والتي تبث من محافظة الخليل.

وأشارت الهيئة بتقريرها، الذي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه إلى أن سلطات الاحتلال، صعدت في الفترة الأخيرة من اعتداءاتها بحق الصحفيين الفلسطينيين، وذلك في محاولة منها لتكبيل الصحافة، وكبت الحريات الإعلامية، وتقييد الصحفيين وإخافتهم، ومنعهم من نقل الحقيقة.

أخبار ذات صلة

عريقات لـ&#34;مسؤولين أوروبيين&#34;: نثمن مواقفكم من (صفقة القرن)

عريقات لـ"مسؤولين أوروبيين": نثمن مواقفكم من (صفقة القرن)

فتوح يطلع القنصل العام السويدي على آخر المستجدات السياسية وتداعيات (صفقة القرن)

فتوح يطلع القنصل العام السويدي على آخر المستجدات السياسية وتداعيات (صفقة القرن)

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول سرقة مستودعات شركة الاتصالات وسط القطاع

مركز حقوقي يكشف تفاصيل جديدة حول سرقة مستودعات شركة الاتصالات وسط القطاع

&#34;إعلان القسام عن الأسرى الإسرائيليين&#34; دلالات التوقيت.. وهل يعني أن الجنود أحياء؟

"إعلان القسام عن الأسرى الإسرائيليين" دلالات التوقيت.. وهل يعني أن الجنود أحياء؟

&#34;بيتا&#34; يستنكر سرقة محتويات مستودع &#34;الاتصالات الفلسطينية&#34; الرئيسي في غزة

"بيتا" يستنكر سرقة محتويات مستودع "الاتصالات الفلسطينية" الرئيسي في غزة

البنك العربي يعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع &#34;برنامج شباب&#34;

البنك العربي يعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع "برنامج شباب"

أبو هولي: صفقة القرن لن تمر

أبو هولي: صفقة القرن لن تمر

الاحتلال يُحدد أسماء وأماكن دفن 123 من جثامين الشهداء المحتجزة

الاحتلال يُحدد أسماء وأماكن دفن 123 من جثامين الشهداء المحتجزة

التعليقات

الدنيا حكايات

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

كوشنير وحلاق اليتامى بالسلطة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عريقات لـ&#34;مسؤولين أوروبيين&#34;: نثمن مواقفكم من (صفقة القرن)

عريقات لـ"مسؤولين أوروبيين": نثمن مواقفكم من (صفقة القرن)

فتوح يطلع القنصل العام السويدي على آخر المستجدات السياسية وتداعيات (صفقة القرن)

فتوح يطلع القنصل العام السويدي على آخر المستجدات السياسية وتداعيات (صفقة القرن)

&#34;بيتا&#34; يستنكر سرقة محتويات مستودع &#34;الاتصالات الفلسطينية&#34; الرئيسي في غزة

"بيتا" يستنكر سرقة محتويات مستودع "الاتصالات الفلسطينية" الرئيسي في غزة

البنك العربي يعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع &#34;برنامج شباب&#34;

البنك العربي يعلن اسم الفائز بالجائزة الكبرى الربع سنوية مع "برنامج شباب"

أبو هولي: صفقة القرن لن تمر

أبو هولي: صفقة القرن لن تمر

الاحتلال يُحدد أسماء وأماكن دفن 123 من جثامين الشهداء المحتجزة

الاحتلال يُحدد أسماء وأماكن دفن 123 من جثامين الشهداء المحتجزة

الضابطة الجمركية تضبط شرائح إسرائيلية ممنوعة من التداول في الخليل

الضابطة الجمركية تضبط شرائح إسرائيلية ممنوعة من التداول في الخليل

هيئة الأسرى تروي تفاصيل تنكيل الاحتلال بالصحفي محمد ملحم خلال اعتقاله

هيئة الأسرى تروي تفاصيل تنكيل الاحتلال بالصحفي محمد ملحم خلال اعتقاله

منوعات

تسجيلات صوتية تكشف المستور.. فاتنة هوليوود تلذذت بضرب زوجها وقطع إصبعه

تسجيلات صوتية تكشف المستور.. فاتنة هوليوود تلذذت بضرب زوجها وقطع إصبعه

صورة نادرة لابن الفنانة نادية لطفي

صورة نادرة لابن الفنانة نادية لطفي

بدرية طلبة تدخل عالم جلسات التصوير بفستان جلد

بدرية طلبة تدخل عالم جلسات التصوير بفستان جلد

بعد افتتاح مسجد باسمه.. عبير صبري لزوجها الفلسطيني: &#34;بتعلم منك وبحترمك أكتر&#34;

بعد افتتاح مسجد باسمه.. عبير صبري لزوجها الفلسطيني: "بتعلم منك وبحترمك أكتر"

عرض غير متوقع من مادونا لميغان وهاري.. هل يقبلان؟

عرض غير متوقع من مادونا لميغان وهاري.. هل يقبلان؟

حيوان يقتحم غرفة هيفاء وهبي في المكسيك.. والفنانة: &#34;صريخي وصل لبيروت&#34;

حيوان يقتحم غرفة هيفاء وهبي في المكسيك.. والفنانة: "صريخي وصل لبيروت"

سلمان خان يمسح عرقه بملابس سونام كابور.. ردة فعلها صدمت الجمهور

سلمان خان يمسح عرقه بملابس سونام كابور.. ردة فعلها صدمت الجمهور

تداول صورة إليسا بعد إزالة الفيلر من شفتيها.. كيف أصبحت؟

تداول صورة إليسا بعد إزالة الفيلر من شفتيها.. كيف أصبحت؟

مريم حسين تنهار داخل السجن في الإمارات: لا أستحق هذه البهدلة

مريم حسين تنهار داخل السجن في الإمارات: لا أستحق هذه البهدلة

شاهد: آخر ظهور للفنانة المصرية نادية لطفي

شاهد: آخر ظهور للفنانة المصرية نادية لطفي

عربي

وزير لبناني سابق يُثمن موقف الرئيس عباس من (صفقة القرن)

وزير لبناني سابق يُثمن موقف الرئيس عباس من (صفقة القرن)

كيف حًلّ الجيش المصري بالمركز التاسع كأقوى جيوش العالم متفوقاً على إسرائيل؟

كيف حًلّ الجيش المصري بالمركز التاسع كأقوى جيوش العالم متفوقاً على إسرائيل؟

رئيس الوزراء السوداني يُرحب بتعميم البرهان بشأن لقائه مع نتنياهو

رئيس الوزراء السوداني يُرحب بتعميم البرهان بشأن لقائه مع نتنياهو

حزب سوداني: التطبيع مع إسرائيل بدأ منذ عهد عمر البشير

حزب سوداني: التطبيع مع إسرائيل بدأ منذ عهد عمر البشير