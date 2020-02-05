بيان "مهم" من وزارة الخارجية بشأن أبناء الجالية الفلسطينية في الصين

مواطنان صينيان يتخذان اجراءات وقائية من فيروس كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

أهابت وزارة الخارجية والمغتربين، دائرة الرعاية القنصلية، وسفارة فلسطين لدى الصين، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأبناء الجالية الفلسطينية في الصين، بضرورة تحديث بياناتهم لدى السفارة، وممثلي الجالية في أماكن إقامتهم، تحسباً لأي طارئ، ومن أجل تسهيل عملية الاتصال والتواصل، للاطمئنان على حياتهم وصحتهم ومساعدتهم عند الضرورة.



وقال سفير دولة فلسطين لدى الصين فريز مهداوي، اليوم الأربعاء: إن أبناء الجالية والطلاب الفلسطينيين في الصين بخير، ولم تسجّل أي إصابات بفيروس (كورونا) في صفوفهم، مؤكداً أن السفارة على تواصل مستمر معهم، وفريق عمل السفارة متواجد لتقديم المساعدة لأي من أفراد الجالية على مدار اليوم.



وأضاف مهداوي في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): أنه تم إجلاء 17 طالباً فلسطينياً من مدينة "ووهان"، بؤرة تفشي الفيروس، وجرى نقلهم إلى الأردن بالتنسيق مع السفارة الأردنية في الصين، إلى جانب الرعايا الأردنيين، موضحاً أنهم خضعوا لفحوصات احترازية في مستشفى البشير فور وصولهم إلى الأردن، وفترة حجر صحي انتهت اليوم الأربعاء، قبل مغادرتهم المستشفى بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.



ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ووزارة الخارجية والمغتربين ممثلةً بالوزير رياض المالكي، على تواصل دائم مع السفارة للاطمئنان على أبناء الجالية والطلاب وضمان تقديم كل ما يلزم لمساعدتهم.



وأعلنت الصين، اليوم الأربعاء، وفاة 490 شخصا على الأقل جراء فيروس (كورونا)، مع وجود أكثر من 24300 حالة مؤكدة، وعدد أقل بكثير في بلدان أخرى في جميع أنحاء العالم.



للتواصل على رقم السفير /فريز مهداوي، من خلال الاتصال أو (واتسأب)، 008613811286937.