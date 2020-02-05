بسبب الصواريخ والبالونات.. الاحتلال الإسرائيلي يُقلص مساحة الصيد لـ 10 أميال بحرية

مراكب الصيادين أمام زورق إسرائيلي

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خاص دنيا الوطن

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قراراً يقضي بتقليص مساحة الصيد في قطاع غزة لـ 10 أميال بحرية اعتباراً من الساعة الرابعة من عصر اليوم.



وقال منسق اتحاد لجان العمل الزراعي، زكريا بكر، إن سلطات الاحتلال، قررت تقليص مساحة الصيد في غزة، ابتداءً من منطقة الزهراء جنوب مدينة غزة، وحتى مدينة رفح.



وأوضح بكر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الارتباط الفلسطيني، ووزارة الزراعة، أبلغتهم بالقرار الإسرائيلي، الذي سيجري تطبيقه عصر اليوم.



وقال منسق الجيش الإسرائيلي عبر صفتحه على (تويتر): إنه بعد سلسلة من المشاورات الأمنية تقرر اليوم تقليص مسافة الصيد في قطاع غزة من 15 ميلاً بحريًا إلى 10 أميال بحرية، وذلك اعتبارًا من الساعة 16:00 وحتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من القطاع.



وحمل المنسق حركة حماس المسؤولية عما يجري في غزة وينطلق منها باتجاه إسرائيل، وفق تعبيره.



ويشهد قطاع غزة توتراً أمنياً خلال الأيام الماضية، حيث قصفت طائرات الاحتلال عدداً من الأهداف، خلال الأيام الماضية بقطاع غزة.