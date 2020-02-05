مستشار اشتية: نعمل لإنهاء ملف التقاعد المالي قبل إقرار الموازنة الجديدة

أكد مستشار رئيس الوزراء، عبد الإله الأتيرة، أن رئيس الوزراء محمد اشتية، أعطى صلاحيات للجنة المعنية بإنهاء ملف التقاعد المالي، صلاحيات لإنجاز الملف.



وقال الأتيرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "نعمل بشكل حثيث؛ لإنهاء ملف التقاعد المالي، وعودة رواتب الموظفين كما هي"، مشيراً إلى أنه تم إنجاز الكثير من القضايا".



وأضاف الأتيرة: "سيكون هناك حل قريب للملف، وأعتقد أن ذلك سيكون قبل إقرار موازنة الحكومة الجديدة، والعمل جارٍ بهذا الشأن، وهذا الملف نعمل على إنجازه".



وتابع الأتيرة: "الكل يسعى لحل هذا الملف، ولو سُمح للجنة العمل بغزة، وتحديث البيانات لحل الملف منذ وقت طويل؛ لكن ما يتم هو استقاء معلومات، بحيث تكون كل حالة بحالتها".

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال