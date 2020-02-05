خامنئي: وظيفتنا كنظام للجمهورية الإسلامية دعم الفصائل الفلسطينية

المرشد الأعلى للثورة الإيراني خامنئي

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رام الله - دنيا الوطن

دعا المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي، إلى مواجهة (صفقة القرن) بالجهاد لطرد الإسرائيليين وأمريكا.



وقال: إن "وظيفتنا كنظام للجمهورية الإسلامية، هي دعم الفصائل الفلسطينية"، مشدداً على أن الفصائل، تبذل الجهد لدفع مشروع المقاومة إلى الأمام.



وأضاف خامنئي في كلمة له أمام حشود من المواطنين، اليوم الأربعاء، تزامنا مع الذكرى 41 لانتصار الثورة الإيرانية،: أن الفصائل الفلسطينية، تعتمد على المال والسلاح؛ للمضي قدماً في مشروع المقاومة، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك).



وأكد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أن "المشروع الأمريكي (صفقة القرن)، هو "مشروع أحمق وخبيث وفاشل"، مضيفاً أن طريق المواجهة لهذا المشروع، هو الصمود والجهاد بشجاعة من قبل الشعب والفصائل الفلسطينية، وبدعم من العالم الإسلامي.



ودعا خامنئي، إلى العلاج الأساسي للقضية الفلسطينية، والمتمثل بإقرار نظام نابع من إرادة واختيار كل الشعب الفلسطيني الأصيل، من خلال استفتاء عام.



وأكد أن "صفقة ترامب لن تكون لها أي نتيجة مطلقاً، ومن هنا فإن من الحماقة، أن يهتموا بها، ويطبلوا لها إلى هذا الحد".



وتابع أن "ما تسمى بـ (صفقة القرن) دليل واضح على الخداع الأمريكي"، مضيفاً: "إن الأمريكيين والصهاينة، تواطئوا بشأن قضية لا تخصهم، لأن فلسطين للفلسطينيين، واتخاذ القرارات بشأنها من اختصاص الفلسطينيين أنفسهم".



واعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، أن "هذه المؤامرة، ستنتهي بضرر أمريكا، وستؤدي إلى إحياء القضية الفلسطينية".