"الداخلية" بغزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر (معبر رفح) ليوم غدٍ الخميس

وقالت في بيان لها: إن السفر سيكون للحافلة 34 من كشف (2020/3)، بالإضافة إلى الحافلات، الأولى (جوازات مصرية) والثانية، والثالثة حتى الرقم (51) من الكشف الجديد (2020/4).



وأكدت الوزارة على أهمية التواجد صباح غد الساعة 6:30 في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.





وأكدت على أنه سيمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، مؤكدة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.



وشددت على أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيل.





رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، كشفاً جديداً للسفر عبر (معبر رفح البري)، ليوم غدٍ الخميس.