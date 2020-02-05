"الاقتصاد": تشكيل غرف عمليات مشتركة لتطبيق قرار الحكومة بشأن البضائع الإسرائيلية



وأوضح القاضي في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن الموردين، أعلنوا التزامهم بالقرار، لكن الخوف من المهربين.





وأشار إلى أنه في حال ضبط أي حالة تهريب للمنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية، سيتم اتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة.





وكان وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، قال مساء اليوم الاثنين: إنه تمت المباشرة بإبلاغ وكلاء السلع والمنتجات الإسرائيلية، التي حُظِر إدخالها إلى السوق الفلسطيني.



يأتي ذلك، تنفيذاً لقرار الحكومة الفلسطينية، القاضي بمنع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية (الخضار، الفواكه، المياه المعدنية والغازية، العصائر) للسوق الفلسطيني، رداً على القرار الإسرائيلي، بحظر إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلي.

رام الله - دنيا الوطنقال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، إبراهيم القاضي: إنه تم تشكيل غرف عمليات مشتركة ما بين الجهات الرقابية بشكل عام؛ لمتابعة الالتزام بتطبيق قرار الحكومة، بمنع إدخال السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطيني.