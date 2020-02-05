عثمان: موقف جميع دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته موحد تجاه (صفقة القرن)

وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، أن موقف جميع دول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته موحد، وهذا ما أكد عليه بيان الاتحاد الصادر بالأمس، والذي قال إن (صفقة القرن) بعيدة عن الشرعية الدولية.



وأشار عثمان إلى الاتصال الهاتفي الذي أجراه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل مع الرئيس محمود عباس، جرى خلاله تنسيق مواقف الاتحاد، ووجهة النظر الفلسطينية.



ولفت المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، إلى أن اعتراف الاتحاد بدولة فلسطين متعلق باتفاق جماعي من الدول الأعضاء، مؤكداً على أن الاتحاد مستعد للاعتراف بحال توافرت الظروف وتوافقت الدول.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس، شادي عثمان: إن موقف الاتحاد الأوروبي من (صفقة القرن) واضح، ويتماشى مع الشرعية والمرجعيات الدولية، وقرارات مجلس الأمن.