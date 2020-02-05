شؤون فلسطينية

قيادي بـ"فتح": نتنياهو يحاول اختراق موقف رسمي وشعبي وتاريخي سوداني داعم لقضيتنا

قيادي بـ"فتح": نتنياهو يحاول اختراق موقف رسمي وشعبي وتاريخي سوداني داعم لقضيتنا
المجلس السيادي في السودان
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح، رائد رضوان أن لقاء رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح برهان، محاولة من نتنياهو لاختراق موقف رسمي وشعبي و تاريخي داعم لقضيتنا واستهداف للاءات الثلاثة السودانية. 

وأكد بأن هذا الموقف لا يمثل حكومة السودان وشعبها الداعمين لقضيتنا العادلة، داعياً في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء، لموقف عربي محصن لمواجهة تغلغل إسرائيل في القارة الإفريقية والعالم.

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قيادي بـ&#34;فتح&#34;: نتنياهو يحاول اختراق موقف رسمي وشعبي وتاريخي سوداني داعم لقضيتنا

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