ليبرمان يشن هجوماً جديداً على نتنياهو

نتنياهو وليبرمان

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رام الله - دنيا الوطن

واصل زعيم حزب (إسرائيل بتينا) في إسرائيل، أفيغدور ليبرمان، هجومه المتواصل على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن تعامل الحكومة مع حركة حماس وقطاع غزة.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن ليبرمان قوله: إن "نتنياهو يهرب من السؤال حول (نهاية اللعبة) أمام غزة، لقد أعطى حماس أموالاً أكثر مما أعطتهم إيران"، وفق تعبيره.



وخلال الأشهر الماضية، هاجم ليبرمان نتنياهو في أكثر من مناسبة، على خلفية تعامل الأخير مع الوضع الأمني في قطاع غزة، وإطلاق الصواريخ.