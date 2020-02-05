محمود الزق: أدعو الرئيس عباس ألا يتزحزح سنتيمتراً من المقاطعة





وأضاف الزق في لقاء له عبر برنامج "استيديو الوطن": في قناة "دنيا الوطن TV"،، أن الكيان السياسي الفلسطيني في الذهن الأمريكي الإسرائيلي، أنه لا مكان له في الضفة الغربية، ومكانه في قطاع غزة، وأن الخطة أساساً هي أن يترك الضفة الغربية، وأن يأتي إلى القطاع.





وبشأن قرار إرجاء زيارة وفد منظمة التحرير إلى القطاع، بيّن عضو المجلس المركزي الفلسطيني: أن كلمة "أرجئت" ملطفة ولكن الزيارة عُطلت، معرباً عن أسفه الشديد من ذلك.





وأضاف: "كنا نأمل أن ننقل الرسالة إلى شعبنا بأننا سنواجه (صفقة القرن) موحدين، وأن من عطل الزيارة، جهات متنفذة في قطاع غزة، وأقصد تحديداً قيادة حماس".





وأشار إلى أن "كل المشروعات التي وردت في ورشة البحرين بما يخص قطاع غزة، الآن يتم تنفيذها على الأرض، أولها المستشفى الأمريكي، ثانيها الفكرة بأن تسمح إسرائيل لـ 500 ألف عامل كدفعة أولى للعمل في إسرائيل، وإنشاء ثلاث مناطق صناعية في قطاع غزة، وتمديد مساحة الصيد، ومطار وميناء خارج غزة".

خاص دنيا الوطندعا عضو المجلس المركزي الفلسطيني، محمود الزق، في قطاع غزة الرئيس محمود عباس، بألا يتزحزح سنتيمتراً من المقاطعة، لأن "المخطط واضح جداً، وهو أن "أمريكا وإسرائيل، تسعيان لوجود أبو مازن في غزة الآن"، وفق تعبيره.