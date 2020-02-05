منصور: الرئيس عباس يصل نيويورك الاثنين وكلمته بمجلس الأمن الثلاثاء



وقال في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأربعاء: إن مشاورات تجري مع أعضاء مجلس الأمن وبالتنسيق الكامل مع تونس الممثل العربي في المجلس، وكذلك مع ممثل الدول الإسلامية أندونيسيا، وتم تقديم ورقة أولية لكل أعضاء مجلس الأمن تشكل أرضية، سيتمخض عنها صياغة مشروع قرار للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن، عند حضور الرئيس عباس.



وأضاف منصور: أن مشروع القرار، يجب أن يتضمن أقوى لغة ممكن تعكس نفسها من أجل ضمان تصويت أكبر عدد من الدول لصالحه، حتى يتحمل المجلس مسؤولياته تجاه شعبنا.



من جهة ثانية، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة: إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، تحدث في الاجتماع السنوي للجنة المعنية، بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، مؤكداً على الموقف الواضح والثابت للأمم المتحدة، بشأن إنهاء الاحتلال، وإنجاز حل الدولتين على حدود عام 67 وعلى أساس قرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن والجمعية العامة.



وأوضح مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أنه أدلى بكلمة

فلسطين في الاجتماع، وأكد أن خطة ترامب نتنياهو تشكل عدواناً على الحقوق الوطنية لشعبنا، مبيناً أن هذه الخطة أدت إلى وحدة الموقف الفلسطيني وقواه، ووحدة الموقفين العربي والإسلامي، برفض الخطة، وعدم التعاطي معها.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، د. رياض منصور، أن الرئيس محمود عباس، سيصل نيويورك الاثنين المقبل، على أن يلقي كلمته أمام أعضاء مجلس الأمن يوم الثلاثاء 11 من الشهر الجاري.