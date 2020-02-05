مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، ساحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، اليوم الأربعاء.



وذكر شهود عيان، أن 43 مستوطناً، اقتحموا المسجد بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وصعدت قوات الاحتلال من تضييقها على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، والاعتداء عليهم، خاصة المشاركين في حملة الفجر العظيم، والمرابطين في الأقصى، ومصلى باب الرحمة.



واستمر المستوطنون باقتحام الأقصى، وتدنيس باحاته، بحماية قوات الاحتلال، وبلغ عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد خلال (17) يوماً (1656) مستوطناً.



وذكر التقرير الدوري للدائرة الإعلامية لحركة (حماس) في الضفة المحتلة عن شهر كانون الثاني/ يناير 2020 أن قوات الاحتلال، ضاعفت عمليات إبعاد المواطنين عن القدس والمسجد الأقصى، وبلغ عددها (47) قرار إبعاد، مقابل (24) قراراً، أصدرتها في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2019.



وتصدرت القدس، أكثر الأماكن التي تعرضت لانتهاكات قوات الاحتلال، بواقع 482 انتهاكاً.